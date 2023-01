Milano a 30 all’ora: delirio ideologico e totale mancanza di rispetto delle reali necessità dei cittadini e della connessa spesa di pubblico denaro.

L’assai corretta denuncia dei fatti qui in oggetto, quale fatta dall’anziano e competente Consigliere Comunale di Milano, Dott. Fabrizio De Pasquale è rivelatrice, ancora una volta, del presente stato disfunzionale dell’apparato della pubblica amministrazione in Italia; nonché della distanza ormai siderale creatasi, in Italia, tra reali esigenze di vita quotidiana dei cittadini e risposte del tutto inadeguate, che vengono fornite da parte di una classe politica sedicente progressista, ma in realtà asservita a preconcetti ideologici eterodiretti e sempre più ingenerati da una straripante burocrazia dell’UE, purtroppo negativamente pervasiva del bene individuale dei suoi cittadini.

Il caso di Milano e delle “grida manzoniane” del suo attuale sindaco, espresso da una maggioranza “radical-chic” alle ultime elezioni comunali, è emblematico di come, sull’altare di una strampalata idolatria ecologista ( quale nei fatti promanata dagli indirizzi programmatici solo decisi dalla Commissione UE ed utile ad interessi economici esterni alla comunità dei cittadini ), vengano sacrificati, senza ritegno, le necessità del bene comune dei cittadini, da parte del complessivo apparato politico-burocratico, che oggi costituisce il sempre più disfunzionale sistema istituzionale della Repubblica Italiana, quale stato-membro dell’Unione Europea.

Lo scrivente ha assai di recente pubblicato due saggi di attualità storico-politica, inerenti le serie problematiche delle istituzioni della politica nell’Italia di oggi, di cui nessuno ancora ha il coraggio di parlare con la chiarezza di analisi che i cittadini italiani si meritano, problematiche che sono intimamente connesse con quello che certo si potrebbe definire come il … “disastro attuale dell’Unione Europea”…

Antonio Belloni

(autore di : “Che Estate! E mo, che facciamo?” https://youtu.be/AWDqW8X4Nh4 e “L’”Italia” La Guerra! La Paura Un Futuro? https://youtu.be/eBg1tg1Bsls”)