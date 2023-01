Metrotranvia Milano-Seregno, Confcommercio: preoccupati per 38 mesi di cantieri

“Siamo preoccupati per le 4mila imprese presenti su tutto l’asse interessato dai lavori. Negozi, servizi, mercati e professionisti, i quali vengono da anni molto difficili (pandemia, rincaro energia, contrazione dei consumi per gli effetti inflattivi). Ci domandiamo, perciò, se sia veramente il caso di porre in essere un’opera che andrebbe a distruggere tanti esercizi commerciali presenti sull’asse dei lavori e chiediamo un incontro urgente per capire l’effettivo impatto che quest’opera avrà sul territorio. E ci auguriamo che gli enti preposti abbiano già stanziato risorse a fondo perso (adeguate) per risarcire le imprese che subiranno un grave danno con 38 mesi di chiusura per lavori”. Lo dichiara Ermanno Gatti, presidente Confcommercio Alta Brianza, commentando l’affidamento per 131 milioni di euro dei lavori per la realizzazione della Metrotranvia Milano – Seregno da parte della Città Metropolitana di Milano all’impresa di costruzioni CMC di Ravenna.

