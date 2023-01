Majorino lamenta la carenza dei medici di base? Fontana “Scelte folli dei governi di centrosinistra”

Non passa giorno, ora in cui Majorino non trovi una motivazione per fare polemiche pretestuose, sicuro che le sue parole siano la verità assoluta e vengano recepite come tali. Su tutto, ma con una preferenza: la Sanità Lombarda. E si direbbe che le parole di cotanto politico non abbiano neppure necessità di spiegazioni.

Il pingpong è iniziato con accuse e considerazioni meschine di Majorino.

“I medici di medicina generale “dobbiamo riuscire a ricollocarli su territorio con forza se no siamo di fronte a tsunami, la realtà dei prossimi anni è di oltre 4100 in meno nei prossimi cinque anni e vale anche per pediatri di libera scelta”

Chiarisce Attilio Fontana: la carenza di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta in Lombardia è frutto di una “programmazione a livello nazionale assolutamente sbagliata. Certo, ne abbiamo pochi, proprio per la scelta di fondo assolutamente folle” dei governi di centrosinistra che nel periodo 2011-2019 hanno fatto “37 miliardi di tagli sulla sanità” ha aggiunto.