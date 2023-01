IL GATTO CON GLI STIVALI al Teatro Manzoni 14 gennaio

14 gennaio – ore 15,30 IL GATTO CON GLI STIVALI Spettacoli interattivi per bambini e adulti

Il Gatto è la parte istintiva di ognuno di noi Fidandoci, come fa il giovane Mugnaio, si aprono prospettive impensate. La trasformazione della vita è sicura, come è sicuro che il giovane Mugnaio diventerà il Marchese di Carabàs e sposerà la Principessa! Il linguaggio delle Fiabe porta sempre certezze ed è questo che trasmette ai bambini: fiducia in se stessi e nelle proprie capacità nascoste!

Il colore, il calore e il ritmo di questa fiaba trasportano in un mondo magico fatto di Gatti, Orchi terrificanti e belle Principesse. I più piccoli verranno chiamati a sfidarsi in una gara di miagolii mentre gli adulti si divertiranno a vestire i panni dei Cortigiani del Re!

BIGLIETTI

Adulti € 15,00; Bambini 3 – 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

L’ingresso in sala è consentito 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Si consiglia sempre l’acquisto anticipato.

Lo spettacolo si svolge nella Foyer del teatro (durata circa 70 minuti).

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/2503257

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone Info Tel. 02 7636901