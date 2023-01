Gorla, usa auto parcheggiata come base di spaccio: arrestato pusher 46enne

Utilizzava come deposito milanese di cocaina una macchina parcheggiata in via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla. Il pusher, un albanese di 46 anni con vari precedenti per spaccio, era tenuto sotto osservazione dagli agenti della Squadra Mobile e domenica pomeriggio, quando lo han visto parcheggiare la sua vettura per poi raggiungere l’auto usata come deposito e rovistargli dentro hanno proceduto al controllo. I poliziotti hanno trovato addosso allo spacciatore quasi 300 euro in contanti, quattro mazzi di chiavi di due appartamenti e di due vetture e, nel portaoggetti dell’auto parcheggiata, 19 involucri di cocaina per un peso di 81 grammi e un bilancino di precisione. Nella cantina di pertinenza dell’abitazione dove l’uomo è domiciliato, a Vimodrone, gli agenti hanno sequestrato 878 involucri di cocaina per un peso complessivo di 356 grammi e un bilancino di precisione. Invece, nell’appartamento dove il 46enne risiede, a Meda, all’interno di due salvadanai sono stati trovati oltre 16mila euro. Il pusher è stato giudicato per direttissima e portato in carcere.

