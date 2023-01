Fontana: su biglietto Atm scelta operata esclusivamente dal Comune di Milano, sinistra smetta con le bugie.

Si parla di aumenti dei biglietti ATM e Fontana non ci sta agli insulti gratuiti di Majorino, alla affermazioni bugiarde di una sinistra che crea polemiche strumentali negando la realtà “La sinistra dovrebbe smetterla di insultare e raccontare bugie. L’aumento del prezzo di biglietto da parte di Atm è una scelta del Comune di Milano. Regione Lombardia è l’unica in Italia che per sostenere il trasporto pubblico locale versa di tasca propria 420 milioni di euro ogni anno”: così il presidente della Regione Attilio Fontana sui social, postando anche un video con le sue dichiarazioni in risposta al candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Pierfrancesco Majorino sull’aumento del biglietto Atm. “Va bene che è in campagna elettorale, ma dovrebbe smetterla di insultare e raccontare bugie”, afferma Fontana. Aveva detto Majorino – “Fontana risponda a una semplice domanda: gli adeguamenti all’inflazione che l’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia ha dovuto recepire chi li ha previsti, o meglio imposti? Regione Lombardia. E questi adeguamenti sono un obbligo di legge introdotto a luglio dalla Giunta Fontana.”

