Taxiblu: nuove licenze non risolvono problemi mobilità

“Siamo tra i primi ad ammettere che talvolta il servizio non sia sempre perfetto ma trovare una soluzione ad un problema così complesso non può essere la demagogia né tantomeno la semplificazione”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, in merito alle proposte di aumentare le licenze per i taxi. “Auspico che quando nei prossimi giorni ci si incontrerà al tavolo con le istituzioni per affrontare la questione, questa venga analizzata in ogni suo aspetto e non solo facendo propaganda e rilanciando l’aumento delle licenze taxi come panacea a tutti i mali della mobilità cittadina. – prosegue Boccalini – Ci sono i nodi legati ai tempi di percorrenza, alla gestione dei turni e alla viabilità. Tutte facce della stessa medaglia. Perché se per assurdo domani piazziamo altri mille taxi a Milano ma questi comunque rimangono fermi o ci mettono un tempo non ragionevole a prendere una corsa torniamo agli stessi problemi di oggi, aggiungendone oltretutto altri di problemi agli attuali. La questione è seria e non si può ridurre al solo aumento dell’offerta, ma alla gestione ed ottimizzazione in primis della stessa con il supporto anche delle istituzioni”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845