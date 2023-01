Piazza Vetra, una vergogna! La Basilica di San Lorenzo e il degrado che peggiora sempre più

Lo sappiamo, siamo noiosi a riproporre per l’ennesima volta questo scempio che si trova in piazza della Vetra, ma ogni volta che lo vedo non posso esimermi dal non farlo presente a chi di dovere (lo abbiamo già anche segnalato a più enti, senza grandi riscontri). Tuttavia, la situazione degli imbrattamuri sui muri storici della Basilica Paleocristiana e medievale di San Lorenzo peggiora sempre più.

La Sovrintendenza non muove un dito e nessuno può farlo, a quanto pare, perché essendo un monumento, ci vogliono le carte bollate, il consenso del Papa e quello del Presidente della Repubblica (in senso metaforico si intende…), però chi imbratta con le bombolette spray per scarabocchiare la propria stupida sigla su muri millenari della Basilica lo fa senza problemi e senza esser punito (quasi tutti ragazzini).

Come si vede dalle foto, i muri delle cappelle che affacciano su piazza della Vetra sono sempre più imbrattate di scritte e scarabocchi.

Onestamente io mi vergogno a mostrare ai turisti quest’angolo di Milano, sicuramente uno dei più spettacolari della città. Mi vergogno a far vedere che schifo è diventata la piazza e in che maniera viene gestita la cosa.

Perché c’è solo da vergognarsi!

Cosa fare quindi? A parte mantenere pulito e punire i malfattori (cosa che non avverrà mai), secondo me la Basilica dovrebbe esser protetta (ahinói!), magari da una cancellata sistemata ad anello attorno al monumento.

Nel 2000, la giunta comunale aveva istallato, attorno al parco delle Due Basiliche, vista la presenza in zona di comportamenti poco legali facendola diventare area di spaccio, una cancellata metallica che aveva suscitato non poche polemiche.

Da anni i cancelli non vengono più chiusi la sera e per giunta, come si vede dalle foto qui di seguito, lentamente stanno deteriorandosi e degradandosi.

Perciò ci siamo chiesti quale potrebbe essere la soluzione a questo problema ormai paradossale. Ad esempio, perché il Comune non rimuove le cancellate inutili e le istalla attorno alla Basilica, ad una distanza necessaria per godere senza problemi della meraviglia architettonica e impedisca agli imbrattamuri di sporcare i muri monumentali?

Non sarebbe una soluzione abbastanza decente senza costi eccessivi da realizzarsi anche in tempi brevi? Sappiamo benissimo che sarebbe meglio non avere certe “barriere”, ma visto che non si arriva ad ottenere nessun tipo di rispetto, l’unica soluzione al momento che ci viene in mente è questa. Ma almeno avremmo ottenuto il rispetto dovuto a un monumento di Milano tra i più belli ed eccellenti.

Ora Con la cancellata

Urbanfile