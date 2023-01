Metrò Milano: i vandali colpiscono i nuovi treni M4

In piedi sul retro di una carrozza del metrò, sospesi sui binari. Si abbracciano e alzano i pollici in su guardando l’obiettivo che li immortala, probabilmente quello di uno smartphone. Foto ricordo per i vandali di turno che di notte si intrufolano nei depositi delle metropolitane per imbrattare i treni a colpi di bombolette spray. Sui social abbondano le immagini, video compresi, pubblicate per diffondere gli attacchi. Raid che non risparmiano neppure i nuovi treni della M4, la “blu“ inaugurata lo scorso 26 novembre: alcune carrozze hanno già cambiato colore, coperte di scritte.

Nel mirino anche treni “a riposo”

Su un parabrezza si legge “Welcome home baby”, bentornata a casa. Riflettori puntati già lo scorso ottobre quando era stato preso di mira un convoglio ancora “a riposo” nel deposito di San Cristoforo. Qualche giorno dopo, su Instagram era comparsa la foto di un ragazzo, forse un writer spagnolo impegnato in un “tour vandalico”, seduto a cavalcioni sul treno appena imbrattato, con una mano aperta sul viso nel tentativo di occultarlo e l’altra in segno di trionfo. Poi il fenomeno non si è arrestato, anzi c’è stata un’accelerazione a giudicare dal materiale riversato in rete: decine le foto e i filmati su Instagram, in cui si vedono vagoni di metrò di ogni linea imbrattati.

Dai ninja alle corone

Tra le scene, quella di quattro sagome che corrono e si mettono in fila a deturpare una carrozza. “Only subway”, la scritta nel video (“Solo metropolitana”). In un altro filmato, sotto gli imbrattamenti freschi c’è il volto di un ninja disegnato. A sottolineare l’intrusione notturna. In altri, una bandiera dei pirati. Ancora: in pochi secondi un giovane disegna una corona gialla. Musica rap in sottofondo. Tra le “tag” (firme) come “Subway terror”, terrore metropolitano. C’è anche una ragazza che con mascherina in viso e cappuccio sulla testa si spinge a scrivere sul finestrino di un treno della verde con i passeggeri sopra: “Reen”.

Escalation di imbrattamenti

“Negli ultimi tre mesi – commenta Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi, esperta di graffitismo vandalico – abbiamo assistito a una escalation di imbrattamenti a danno delle metropolitane milanesi, documentati ormai senza più timore sui social, con un senso di impunità. Immagini che mostrano nuovi attacchi anche ai treni della neo inaugurata M4. Speriamo in una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni: non dobbiamo abituarci al degrado”. (Il Giorno)