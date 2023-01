Il commento di Luciano: 17a giornata di serie A, posticipi

Buongiorno lettori, in coda all’ultima giornata due partite, di cui una dedicata in parte ad un campione appena scomparso, quel Gianluca Vialli che a Cremona, sua città natale, non hanno mancato di tributargli onori e un ultimo saluto. La partita, Cremonese-Verona, non ha però potuto dedicare al campione una vittoria, che è andata ai veneti, in un match da “ultima spiaggia”. I gialloblù battono 2-0 i grigiorossi e li scavalcano a 9 punti. Alvini, che resta a 7, ora traballa per davvero in panchina. Al “Marcantonio Bentegodi” decisiva la doppietta (la prima in Serie A) di capitan Darko Lazovic tra il 9′ e il 26′.

Una vittoria pesante per l’Atalanta, che non trovava i tre punti dal 30 ottobre, sul campo dell’Empoli. In un colpo solo aggancia le romane e accorcia sull’Inter: i ragazzi di Gasperini vincono 2-1 sul campo del Bologna, in rimonta, con due reti nel secondo tempo. A segno Koopmeiners e Hojlund, due gol bellissimi in cui è protagonista Boga, entrato all’intervallo al posto di Pasalic: l’ex Sassuolo spacca la partita, sbloccata in avvio da Orsolini. Nella corsa al quarto posto, l’Atalanta è l’unica a vincere in questa giornata, e ora la Champions è distante solo tre punti.

Ora appuntamento a venerdì per il big match della 18a, Napoli-Juventus. Arrivederci!