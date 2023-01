Fiat: arriva Fastback, il nuovo suv coupé che “ricopia” le lussuose tedesche ma costa come un’utilitaria

Fiat Fastback un modello destinato a ritagliarsi una bella fetta di mercato

Stiamo parlando del modello denominato Fastback, un suv coupé dal prezzo abbordabile che ricorda da vicino le linee e i formati di Mercedes e BMW. Spendendo molto meno si può ottenere un ottimo comfort

Nel mercato europeo l’hanno sempre fatta da padroni i suv provenienti dalla Germania. Che si trattasse di Mercedes, BMW o Volkswagen, ogni modello di quelle zone è considerato un vero top di gamma. Finora non si erano confrontati a pieno titolo con i competitor i marchi italiani, né Ferrari né Fiat-Stellantis.

Ora invece la casa del Cavallino Rampante ha disegnato lo scorso anno il bellissimo “Purosangue“, mentre l’azienda torinese si affida a “Fastback“. Due concezioni ovviamente diametralmente opposte, considerando qualità e prezzo del prodotto. Il suv coupé voluto da John Elkann è un perfetto connubio tra bellezza estetica, comfort di guida e costi assolutamente abbordabili. Titolando abbiamo riferito di “prezzo da utilitaria” e se ci pensate bene è proprio così, visto che

il Fastback è disponibile a partire da “soli” 25.000 euro. Se lo paragoniamo ai prezzi di una serie X BMW, o ad una classe GL della Mercedes (senza tralasciare il Touareg della Volkswagen o i Q dell’Audi) siamo completamente su un altro pianeta.

Fiat rilancia la propria candidatura nel mondo dei suv: in arrivo il Fastback

Il Fiat Fastback è basato sulla piattaforma MLA, su cui è stata costruita una vettura con linee da prettamente da suv coupé. In realtà il suo concorrente diretto è la Volkswagen Taigo, con la possibilità di attaccare anche altre fasce di mercato.

Inizialmente è stato lanciato nel mercato sudamericano di Brasile e Argentina. Dopo la buona risposta ottenuta, ora nel 2023 verrà portato anche da noi. Il Fiat Fastback è caratterizzato da uno stile sportivo e dinamico, con linee accattivanti e si caratterizza per una lunghezza di 4,43 metri, larghezza di 1,77 e altezza di 1,55. Il passo è di 2.533 millimetri, garantendo così un ampio spazio a bordo per tutti i passeggeri presenti.

Il vano di carico, dalla capacità iniziale di 516 lt, può essere espanso fino a quota 1.000, abbattendo i sedili posteriori. La Fastback è proposta in tre versioni: Audace, Impetus e Limited Edition powered by Abarth.

Fiat Fastback: le caratteristiche del nuovo suv coupé di casa Stellantis

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova Fastback può essere infine equipaggiata alternativamente con l’1.0 Turbo Flex da 130 CV e 200 Nm di coppia massima (allestimenti Audace e Impetus) oppure con la versione Turbo 270 Flex, un quattro cilindri da 1.3 lt di cilindrata, riservato alla versione Abarth. Quest’ultimo porta in dote una potenza di 185 CV per 270 Nm, con un cambio automatico CVT a sette rapporti.

Per quanto riguarda i PREZZI si parte da una base di circa 25.000 euro, per arrivare a sfiorare i 30mila per la versione Abarth.

MondoFuoristrada