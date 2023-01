PER ASPERA AD ASTRA Inaugurazione 9 gennaio ore 18:30 Via Marsala, 17 Monza

MIA – Monza International Art inaugura il Nuovo Anno con una mostra d’arte contemporanea di grande richiamo dedicata all’astrattismo. Dal 9 al 31 gennaio 2023 saranno esposte le opere di artisti nazionali e internazionali provenienti da tutta Italia, Austria e Svizzera. Attraverso questa mostra i visitatori verranno catturati dal fascino di opere di grande impatto visivo ed emotivo. “L’arte astratta – spiegava Arshile Gorky, esponente dell’espressionismo astratto – permette all’uomo di vedere con la mente ciò che non può vedere fisicamente con gli occhi”. Una pittura che non vuole rappresentare la realtà ma che vuole invece andare a creare immagini combinando colori, punti, linee e forme, per esprimere messaggi e concetti. Ponendosi davanti a questi quadri sarà possibile provare la sensazione che l’artista intendeva trasmettere. Un’arte che non imita la realtà, ma che ha una missione profonda, espressiva ed emotiva. Il ruolo dell’arte è proprio questo: emozionare e permettere alle persone che ne fruiscono, nonostante le difficoltà della vita, di ritagliarsi lo spazio e il tempo per arrivare a cogliere qualcosa di alto e sublime che innalza lo spirito. PER ASPERA AD ASTRA.

La mostra, a cura della Dott.Francesca Provetti, Direttrice MIA, è a ingresso libero e sarà visitabile d al 9 al 31 gennaio 2023 presso Monza International Art in Via Marsala, 17 Monza.

Apertura: da martedì a sabato, dalle 15 alle 19.

Inaugurazione: lunedì 9 gennaio alle h.18.30

Presentazione del lo storico e critico d’arte Prof. Giorgio Gregorio Grasso.

Espongono: Monica Isabella Bonaventura, Claudia Cabboi, Maria Enrica Ciceri, Domenico De Rubeis, Federica Dubbini, Andrea Gatti, Rocco Iannelli, Lori Karamanlian, Veronica Liverani, Mario Longhi, Carlotta Mantovani, Luca Muffatti, Danilo Perelli, Marco Pesacane, Mirko Roncelli, Cinzia Sarcina, Lucio Spina, Danila Tramacere, Fabiola Loreline Vizzini.