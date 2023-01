Louis Vuitton svela un nuovo spazio nel cuore di Milano

Louis Vuitton apre le porte della sua nuova destinazione milanese. Situati a due passi da piazza San Babila, nell’ex Garage Traversi, gli spazi di via Bagutta appena inaugurati dalla maison ammiraglia del gruppo Lvmh si sviluppano su tre livelli. Il piano terra e il secondo piano sono dedicati al retail, mentre il primo è stato pensato per ospitare i progetti speciali della griffe, con un calendario che vedrà l’alternarsi di pop-up immersivi e di exhibition dalla vocazione artistica e culturale. Gli spazi si distinguono con identità cromatiche ben precise che esaltano il contrasto con quelli della struttura originale. Un’intensa sfumatura che va dal giallo al fucsia al piano terra, quello dedicato all’universo femminile, mentre il profondo blu klein domina il secondo piano, dedicato al menswear. Il concept è volto a esaltare e allo stesso tempo proteggere la scatola architettonica originale degli anni 30 attraverso un sistema di pareti curve che lascia a vista le monumentali travi a ventaglio in cemento armato.

I clienti sono così invitati a vivere un’esperienza di acquisto unica dove, circondati da arredi vintage di design italiano, opere d’arte, oggetti dell’archivio storico della maison e savoir-faire artigianale senza eguali, potranno scoprire il mondo Louis Vuitton attraverso l’offerta completa di pelletteria, articoli da viaggio, tessili, orologi, gioielli, accessori, fragranze, calzature femminili e maschili. In concomitanza con il lancio globale della capsule con Yayoi Kusama, l’area dei progetti speciali ospita ora «Creating infinity. I mondi di Yayoi Kusama e Louis Vuitton», un allestimento immersivo ispirato all’arte e ai motivi ricorrenti dell’artista giapponese, come i suoi pois ossessivi e ripetuti che invadono lo spazio e contaminano tutte le superfici offrendo ai visitatori un’esperienza unica e distopica, circondati dal motivo Infinity dots a pois giallo e nero e dalle Metal ball, le maxi sfere in metallo su cui si riflette lo spazio, moltiplicandosi all’infinito. In questo spazio sono inoltre svelati tutti i prodotti frutto della collaborazione, radicata nell’iconoclastia e nella reciproca ammirazione dell’artigianato e dell’eccellenza. Borse, scarpe e abbigliamento femminile e maschile, occhiali da sole, fragranze e gioielli sono contaminati dai motivi del creativo nipponico. Il richiamo è forte a partire dalla facciata dell’edificio, che presenta le vetrine speciali con il tema Infinity dots, mentre sulla terrazza dominano tre zucche giganti dai colori accesi ispirate al tema Pumpkins dell’artista.