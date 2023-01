Lombardia prima per crescita industriale, superando anche i land tedeschi. Fontana: «II saper fare batte tutti»

«Siamo al primo posto in Europa per la crescita industriale. Che orgoglio! Questo dimostra quanta fiducia ci sia nel saper fare lombardo». A sostenerlo, in un post su Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rilanciando un articolo del Sole240re dal Titolo “La Lombardia è la prima regione industriale d’Europa, davanti anche alle regioni tedesche”.

Stando al quotidiano economico, «escludendo il caso anomalo dell’Irlanda meridionale (non comparabile a causa di insediamenti di imprese straniere motivati esclusivamente da ragioni fiscali) la Lombardia è, di fatto, la prima regione industriale in base alla classificazione Nuts e dell’Unione Europea», mettendo dietro di se molte realtà tedesche. «La Lombardia non si ferma a questo risultato, c’è ancora tanto lavoro da fare per le nostre industrie: dobbiamo semplificare, sburocratizzare e supportare concretamente il mondo produttivo che ci porta a questi grandi traguardi», sottolinea Fontana, «ricordando sempre che le piccole e medie imprese sono il tessuto sociale e produttivo della nostra Lombardia. II mio lavoro per essere al fianco dei nostri imprenditori non verrà mai meno».

A conferma del trend positivo della Lombardia arriva un altro dato. Stando alla classifica elaborata da Unioncamere Anpal, la nostra Regione si piazza al primo posto per il numero di assunzioni previste nel 2023. La Lombardia guida la classifica con 121 mila lavoratori da impiegare, davanti al Veneto con 51 mila e al Lazio con 50 mila. «Tutto grazie ai nostri cittadini che con mille sacrifici e tanta voglia di fare creano occasioni di benessere e sviluppo economico», chiosa Fontana.