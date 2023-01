Buenos Aires, Taxiblu: da rendering sparite piazzole taxi, vanno salvate

“Il problema vero in questa città, che poi è lo stesso da alcuni anni è che le cose prima si decidono sulla carta ma poi credo manchino dei passaggi intermedi oltre che del sano pragmatismo. Se pensiamo ai progetti di riqualificazione di alcune strade e arterie milanesi, che sono in molti casi sacrosanti e necessari, abbiamo la prova provata che talvolta peggiorino la situazione invece che migliorarla.

Se pensiamo a Corso Buenos Aires e ai sicuramente affascinati rendering che girano ormai da mesi è chiaro che tutti siano favorevoli ad aree verdi, marciapiedi spaziosi, ciclabili e quant’altro. Peccato poi che il sogno su carta vada a scontrarsi con la realtà di chi vive e lavora nelle aree interessate. Per quanto ci riguarda in particolare far sparire le piazzole taxi, così come ridurre la carreggiata della strada (ulteriormente) oltre che togliere parcheggi e carichi e scarichi in quella via altamente trafficata oltre che commerciale è un grande errore e certamente una quadra andrà trovata per salvare anche le piazzole taxi, per noi fondamentali”.

Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.