Fontana: sostegno PRI alla mia ricandidatura, condivisione dei valori

“L’accordo con gli amici del PRI e il loro sostegno per queste elezioni regionali sono per me motivo di grande soddisfazione. Ringrazio il coordinatore regionale Franco De Angelis con il quale c’è una ampia sintonia non da oggi. Con gli amici repubblicani abbiamo una condivisione profonda sui valori che hanno fatto grande la Lombardia. Mettere al centro gli interessi dei cittadini, offrire soluzioni politiche non ideologiche ma legate al pragmatismo e al buon senso; leggere i bisogni, prevedere gli scenari possibili, programmare e proporre soluzioni che emergono, appunto, dalla capacità di ascoltare. È un modo di far politica che in Lombardia assicura la stabilità da più di

trent’anni e che è capace di progettare il futuro. Sono contento che questo percorso si possa fare insieme agli amici del PRI”.

Così il Presidente Fontana sul sostegno del Partito Repubblicano alla sua lista civica. I Repubblicani della Lombardia hanno infatti deciso di sostenere il governatore uscente. “Noi repubblicani – ha detto il coordinatore regionale del PRI Franco De Angelis dopo l’incontro col presidente Fontana – valutiamo positivamente l’esperienza di governo della Giunta Fontana e condividiamo gli obiettivi programmatici che hanno guidato l’azione del Presidente e che saranno alla base del lavoro futuro. I valori civici, il pragmatismo politico e di buon governo volto al sostegno ai cittadini e alle imprese lombarde sono alla base dell’accordo di oggi. I Repubblicani non sono un partito schierato, bensì un partito riformista e pragmatico che trova convergenza sui contenuti”. Il sostegno prevederà due candidati iscritti al Partito Repubblicano all’interno della lista “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”: Silvia Gioventù e Valerio Massimo Antonelli.