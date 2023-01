E’ record storico: Milano la città con gli affitti più cari d’Italia

Secondo il report di Idealista il prezzo medio di locazione al metro quadro delle abitazioni sarebbe pari a 21 euro.

Milano regina degli affitti anche nel 2022, anno in cui si è raggiunto un record ‘storico’. A dirlo il report di Idealista che indica come lo scorso dicembre nel capoluogo lombardo il prezzo degli immobili in locazione abbia raggiunto la cifra di 21 euro al metro quadro.

Tra novembre e dicembre 2022, si legge nello studio, gli affitti nella provincia di Milano sono cresciuti dello 0.6% (e dell’1.4% se si considera solo la città); mentre comparati con quelli di settembre 2002, del +2.4% (+5% escluso l’hinterland). In un anno, poi, tra dicembre 2021 e dicembre 2022, la crescita è stata pari al + 8.4% (+11.2% in città).

Il capoluogo lombardo, scrive la piattaforma con gli annunci di immobili in vendita o locazione, anche nel 2022 conferma il suo primato nei prezzi d’affitto, con 21 euro al metro quadro, toccando il massimo storico da quando l’indice di idealista è stato introdotto (2012). La nostra regione, inoltre, ha le case in affitto più care d’Italia.

In generale, a livello nazionale, il mercato degli affitti ha registrato un incremento del 3,5% dei canoni nell’ultimo anno, attestandosi a una media di 11,4 euro al metro quadro mensili (quasi la metà rispetto alle cifre milanesi). Mentre risultano essere negative sia la variazione del quarto e ultimo trimestre dell’anno (-5%), che quella relativa al mese di dicembre (-0,5%); questo segno negativo, però, non riguarda gli immobili di Milano e hinterland.

“Nel 2022 – afferma Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di Idealista – si è accentuato lo squilibrio tra la domanda e offerta nel settore delle locazioni residenziali. Mancanza di stock abitativo disponibile e inflazione hanno spinto i prezzi alle stelle, con rialzi a doppia cifra in molti principali mercati come Milano, Bologna, Firenze, Genova e Torino”. Complessivamente, in Italia il 2023 si prospetta un anno difficile per il mercato immobiliare, complici anche i tassi d’interesse sempre più alti che inducono molti giovani a esitare con l’acquisto di una casa e a continuare a rimanere in affitto.

Per la realizzazione del suo report, Idealista analizza i prezzi di offerta basati sui metri quadri costruiti (a corpo) pubblicati dagli inserzionisti della piattaforma. Le inserzioni atipiche e le inserzioni con prezzi fuori mercato vengono eliminate dalle statistiche. (MilanoToday)