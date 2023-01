Italia, il 2022 è stato l’anno più caldo della storia

In base a quanto decretato dal Cnr, il 2022 è stato l’anno più caldo della storia in Italia. Questo clima estremo ha causato molti problemi, non solo alle persone ma anche alle colture e ad altri aspetti legati alla natura, per via dei cambiamenti climatici (e di riflesso anche alla nostra economia).

Si tratta quindi di un tema che merita di essere approfondito; dunque, analizzeremo nel dettaglio la ricerca e scopriremo insieme come contrastare il climate change, grazie alla mobilità green.

Un anno rovente: i dati del 2022 per l’Italia

I dati esposti dal Cnr hanno fornito una conferma del calore che ha avvolto la Penisola nel 2022. Era dal 1800 che in Italia non venivano registrate temperature così torride, sebbene il record a livello europeo appartenga ancora all’anno 2016.

Nel 2022 ha fatto così tanto caldo da frantumare anche i record registrati nel 2019 e nel 2020. E il caldo ha fatto capolino, per certi versi anche inaspettatamente, pure a Natale, con una media minima intorno ai 10 gradi in Italia, e con massime che hanno addirittura raggiunto e superato i 26 gradi. Ciò è accaduto ad esempio in Sicilia e in Sardegna, con molte persone che hanno festeggiato il Natale addirittura immergendosi a mare.

La mobilità green per affrontare i cambiamenti climatici

Investire nella mobilità green rappresenta un passo essenziale per affrontare il cambiamento climatico. Possiamo infatti ridurre le emissioni di gas serra prodotte dagli scarichi delle auto, approfittando di mezzi di trasporto verdi, dalle vetture elettriche fino ad arrivare alle bici elettriche, ai monopattini e ai segway.

La mobilità verde non solo porterà ad una riduzione dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni nocive, ma creerà anche nuovi posti di lavoro e mercati, grazie al passaggio a metodi di trasporto più sostenibili. I veicoli elettrici stanno diventando sempre più popolari, offrendo costi inferiori nel tempo e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Per chi vuole ridurre al minimo il proprio carbon footprint, sono oggi disponibili molte opzioni relative alla mobilità green.

Tra queste ci sono sicuramente le già citate biciclette elettriche, scelte da molti italiani in quanto ecologiche. Al giorno d’oggi ci sono molti modelli tra cui è possibile scegliere, come la mtb elettrica su Bikester.it, una soluzione in voga tra coloro che amano non solo muoversi in città, ma anche pedalare immergendosi nella natura.

Ovviamente anche gli scooter elettrici e le auto elettriche rientrano in questa lista, nella speranza che un domani possano diffondersi anche in Italia i mezzi di trasporto pubblico elettrici.

Ritornando alle bici elettriche, quali sono i loro vantaggi oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti? In primo luogo, sono più veloci delle bici normali, dunque possono aiutarci a spostarci rapidamente in città senza dover prendere l’auto. In secondo luogo, il benessere: pur non essendo necessario pedalare molto, si fa comunque esercizio fisico, il che va ovviamente a vantaggio della nostra salute. Infine, è bene sottolineare che le bici elettriche consentono di risparmiare sulla spesa per il carburante: le ricariche, infatti, sono meno costose di un pieno.