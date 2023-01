Area B. Diesel Euro 5, deroga con abbonamento ai parcheggi di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo. Attiva la piattaforma online

I proprietari di un veicolo diesel Euro 5 che sono titolari di abbonamenti mensile o annuale per uno dei parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini o Rogoredo. possono chiedere la deroga per l’ingresso in Area B. Sul sito del Comune, all’indirizzo: https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/mobilita/area-b/area-b-deroga-euro5-diesel, è ora attiva la piattaforma per presentare richiesta. La deroga consentirà ai proprietari di diesel Euro 5 di raggiungere il parcheggio a cui sono abbonati per il periodo corrispondente alla validità dell’abbonamento, ma comunque non oltre il 30 settembre 2023. La domanda può essere presentata esclusivamente online, allegando copie del libretto di circolazione e dell’abbonamento.

