Stop all’utilizzo dei cellulari in classe

E’ stata firmata dal Ministro dell’istruzione la circolare che vieta l’utilizzo dei cellulari in classe, visti come elementi di distrazione sia per sè che altrui e soprattutto, il relativo utilizzo ritenuto una mancanza di rispetto verso i docenti. Secondo l’ordinanza, i dispositivi possono essere utilizzati solo su autorizzazione del docente, con il fine didattico, formativo ed inclusivo, non prevedendo alcuna sanzione nei confronti di chi ne fa uso. Sostiene il Ministro, che l’obiettivo da perseguire è la formazione di una scuola seria. Critiche forti sono state fatte nei confronti dei dispositivi, i quali distraggono, distogliendo l’attenzione ed il seguire le lezioni, generando un mancato impegno ed apprendimento. La scuola è un luogo dove devono emergere capacità, creatività e talento degli studenti, in una società dove non si parla più di utilizzo ma di abuso della tecnologia, spesso tralasciando il buon senso. Questa decisione è condivisa da insegnanti e da un buon 70% di genitori, meno d’accordo gli studenti, i quali si vedono privati di strumenti ritenuti, al mondo d’oggi, indispensabili.

