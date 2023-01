Premiata fabbrica comunale di droga.

Il ritrovamento di decine di bottiglie di ammoniaca e alcool ai piedi di due caverne dell’ex zoo ai Giardini Pubblici Montanelli, da mesi diventate l’abitazione di una “tribù”, proveniente dai Bastioni, dimostra che il livello di degrado dell’unico spazio verde nel tanto celebrato triangolo della moda di Milano, ha fatto un deciso salto di qualità, da consumo e spaccio a fabbrica di droga. Nei giorni scorsi, nelle caverne era stato filmato il fuoco, necessario anche per raffinare la cocaina. La situazione si è rapidamente deteriorata a partire dal mese di settembre senza che mai ci fossero stati interventi delle forze dell’ordine tesi a scoraggiare queste occupazioni cavernicole permanenti e massicce che ogni giorno diventano sempre più numerose e aggressive. Amsa dovrebbe smettere di pulire tutti i giorni quell’area, di sprecare tempo e mezzi per niente, sino a quando non sarà ripristinata la normalità. Dovrebbe fare una bella raccolta di una settimana di schifezze da portare periodicamente al domicilio di chi potrebbe intervenire e non lo fa. Dobbiamo forse aspettare qualche tragedia per vedere un intervento drastico come ci fu nel 2016? Dobbiamo davvero continuare a sopportare una fabbrica di crack in un giardino pubblico che sta diventando sempre più off limits per i cittadini comuni, che sono sempre più impauriti? E pensare che l’unico presidio che c’è in questo periodo, il Villaggio delle Meraviglie, lo vogliono eliminare. Incredibile!

Mi avevano segnalato il ritrovamento di diverse bottiglie di alcol nei pressi delle grotte e in effetti stamattina presto (giovedì 29 dicembre) ho notato il fuoco in una grotta. Da sopra saliva il fumo. Quando da dentro la grotta si sono accorti che stavo filmando ho sentito delle voci concitate e poi uno è saltato fuori e mi ha inseguito per qualche decina di metri. È da molto tempo che la zona è tornata come nel 2016: ogni anfratto è occupato, gazebo, grotte, diverse panchine, perfino il Biolab abbandonato, sotto il ponte dell’asilo e lo scivolo del Planetario. Lungo la scalinata dell’asilo ho visto gente che spacciava e consumava. Non ho mai più visto interventi di Polizia Locale o altre forze dell’ordine. È evidente che chi bivacca stabilmente ai Giardini mangia, dorme, cucina, si riscalda, si droga e fa i bisogni. Il laghetto è di nuovo pieno di chiazze oleose. Troviamo sempre tanti preservativi. Le grotte sono pericolose perché i soffitti possono crollare, i fuochi sono pericolosi per la vegetazione. La situazione sanitaria e di pulizia la potete facilmente immaginare.

Amsa pulisce tutti i giorni ma ogni giorno è sempre peggio.

.

Enrico Pluda (Agiamo-Amici Giardini Pubblici Montanelli)