Il diritto di vedere ed essere visti secondo CBM

Nel mondo, una persona su due che ha problemi visivi non ha la possibilità di accedere ai servizi oculistici, in tutto oltre 1 miliardo di persone, concentrate soprattutto nei Paesi in via di Sviluppo. Eppure il 90% di tutti disturbi visivi sono prevenibili e curabili. Questi i dati dell’ultimo Rapporto Mondiale sulla Vista (OMS 2019) che CBM Italia Onlus – organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità evitabili – ha ricordato lanciando la campagna di sensibilizzazione “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti”.

Nel concreto CBM Italia si impegna a garantire cure oculistiche a oltre 1 milione di persone in 1 anno in 9 Paesi del Sud del mondo, grazie a progetti con un approccio integrato che comprende prevenzione, cura e riabilitazione delle disabilità visive e inclusione nella comunità. Ne è un esempio il progetto di prevenzione della cecità evitabile sviluppato in Kenya – dove il 15,5% della popolazione soffre di disabilità visive a causa di problemi come la cataratta e di errori refrattivi non corretti come la miopia – che si basa sull’innovativa tecnologia Peek Vision: un’app per smartphone che permette di effettuare screening visivi nelle comunità più remote che non riescono spesso ad accedere alle cure, creando un database dove i pazienti sono censiti e monitorati nel tempo. “Un semplice ma prezioso strumento di supporto al sistema sanitario, per fare in modo che nessuno venga escluso: un mezzo per ‘far uscire dall’ombra’ cioè per rendere visibili le persone bisognose di cure oculistiche che prima erano del tutto invisibili” si legge in una nota di CBM Italia. E specifica il direttore Massimo Maggio: “Nei Paesi in via di sviluppo esiste un ciclo che lega povertà e disabilità: quando vivi in povertà non puoi accedere alle cure o all’assistenza di cui hai bisogno, per questo rischi di sviluppare una disabilità; e quando hai una disabilità rischi maggiormente di diventare povero. Questo ciclo va spezzato, perché tutti hanno il diritto di vedere ed essere visti”.

Per donare: http://cbmitalia.org/sostienici/fuori-dallombra/