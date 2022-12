Col nuovo programma 2023 al TAM Teatro Arcimboldi un anno carico di emozioni, di poesia e di commozione.

TAM – TEATRO – 2023

CHECCO ZALONE – AMORE + IVA FINO AL 20 GENNAIO 2023

TAM KIDS -> LA REGINA DEI GHIACCI 6 GENNAIO 2023

ENRICO BRIGNANO – MA… DIAMOCI DEL TU! 21 E 22 GENNAIO 2023

VAN GOGH CAFE’ 26 GENNAIO 2023

LEGALLY BLONDE LA RIVINCITA DELLE BIONDE DALL’1 AL 5 FEBBRAIO 2023

THE IMPERIAL ICE STARS – IL LAGO DEI CIGNI ON ICE DAL 9 AL 12 FEBBRAIO 2023

GALA IN ONORE DI RUDOLF NUREYEV – IL PREZZO DELLA LIBERTÀ 19 FEBBRAIO 2023

ALESSANDRO SIANI – EXTRA LIBERTA’ LIVE TOUR 2023 “NEW EDITION” 20 FEBBRAIO 2023

ANTONIO ALBANESE – PERSONAGGI DAL 23 AL 26 FEBBRAIO 2023

PRISCILLA, LA REGINA DEL DESERTO DALL’1 AL 26 MARZO 2023

TAM KIDS -> GERONIMO STILTON 12 e 19 MARZO 2023

TAM KIDS -> MIRACULOUS LADYBUG THE MUSICAL SHOW 25 E 26 MARZO 2023

ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO – LA BAYADERE 1 e 2 APRILE 2023

ALESSANDRO CATTELAN – SALUTAVA SEMPRE 3 APRILE 2023

ANGELO DURO – SONO CAMBIATO 12 e 20 APRILE 2023 LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO 15 E 16 APRILE 2023 12 e 20 APRILE 202315 E 16 APRILE 2023

JIM JEFFERIES – GIVE ‘EM WHAT THEY WANT 19 APRILE 2023

I SOLITI IDIOTI – IL RITORNO 21 APRILE 2023

SHEN YUN – LA CINA PRIMA DEL COMUNISMO DAL 24 AL 30 APRILE 2023

FRAN LEBOWITZ – LIVE 5 MAGGIO 2023

ROBERTO BOLLE e BÈJART BALLET LAUSANNE – TRITTICO DAL 10 AL 17 MAGGIO 2023

DEMONI URBANI – AMORI TOSSICI 18 MAGGIO 2023

TAM – MUSICA – 2023

JACK SAVORETTI – EUROPIANA LIVE 12 GENNAIO 2023

DISNEY IN CONCERT – HOLLYWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 18 GENNAIO 2023

ACHILLE LAURO – UNPLUGGED 24 e 25 GENNAIO e 14 FEBBRAIO 2023

MARVEL DC – SUPEREROI DEL CINEMA IN CONCERT – HOLLYWOOD SYMPHONY ORCHESTRA 6 FEBBRAIO 2023

ABBA SYMPHONIC 13 FEBBRAIO 2023

JETHRO TULL 15 FEBBRAIO 2023

CLAUDIO BAGLIONI – DODICI NOTE SOLO BIS 18 FEBBRAIO 2023

QUEEN AT THE OPERA 21 FEBBRAIO 2023

NINO D’ANGELO – IL POETA CHE NON SA PARLARE 6 MARZO 2023

MODA’ & ORCHESTRA – 20 ANNI DI GRANDI SUCCESSI, 10 ANNI DI GIOIA 29 MARZO, 5, 6 e 11 APRILE 2023

FABRIZIO MORO – LIVE 2023 RACCONTI UNPLUGGED 7 APRILE 2023

TORI AMOS – OCEAN TO OCEAN TOUR 13 APRILE 2023

QUEEN MANIA RHAPSODY 17 APRILE 2023

NICCOLO’ FABI – MENO PER MENO TOUR 2023 18 APRILE 2023

DIANA KRALL – 3 MAGGIO 2023

RAF – LA MIA CASA TOUR 15 MAGGIO 2023

MORRICONE FILM HISTORY 22 MAGGIO 2023

JANNACCIAMI! 3 GIUGNO 2023