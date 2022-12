Milano-Cortina: fondo Porta Romana avvia villaggio olimpico, consegna 2025

Il fondo di investimento immobiliare ‘Porta Romana’, promosso e gestito da Coima sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo Coima Esg City Impact ha ottenuto dal Comune di Milano il permesso di costruire, unitamente alle convenzioni edilizie e urbanistiche, per il villaggio olimpico per le Olimpiadi Invernali 2026, a seguito della richiesta presentata a ottobre 2021. Lo rende noto un comunicato del fondo, nel quale si specifica è stato contestualmente sottoscritto il contratto di appalto per la realizzazione dell’opera con un raggruppamento di imprese, formato da Impresa Cev, Grassi e Crespi e Milani. Con questa assegnazione, dopo l’avvio delle bonifiche e degli scavi, l’opera ha già raggiunto tre degli obiettivi previsti dal cronoprogramma con un anticipo di quattro mesi – spiega la nota – con l’obiettivo di consegnare il villaggio olimpico alla Fondazione Milano Cortina entro la scadenza prevista di luglio 2025″.

I lavori di costruzione inizieranno il prossimo gennaio, mentre le opere di scavo e paratie saranno completate entro il mese di febbraio. (ANSA).



