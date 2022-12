Vandalizzata la Madonna di Caravaggio. Perché?

«Questa notte (notte Natale ndr), per l’ennesima volta, dei vandali hanno buttato a terra e distrutto una statuina che orna l’altare della “Madonna di Caravaggio” al Musocco. Già nel 2013 le erano stati buttati schizzi di vernice rossa sulla teca, sul muro e sui fiori, poi nel 2015 le era stata fatta una “tag” (firma, ndr) da parte di un graffitaro con una bomboletta spray bianca e nel 2020 era sparita completamente la madonnina! Molti residenti, ormai molto attenti al Monumento, legano l’episodio al “Natale anticlericale“ organizzato tra la sera di Natale e la mattina di Santo Stefano alla Cascina Torchiera, occupata da un collettivo antagonista da diverso tempo. Cosa aspetta il Comune a sgomberare e ripulire l’area occupata dai no-global? Peraltro, la struttura è in condizioni pessime e c’è il forte rischio che da un momento all’altro possa crollare! Per quanto tempo ancora, il Comune di Milano, permetterà agli antagonisti di occupare immobili e fare ciò che vogliono in città? Si provveda subito allo sgombero perché i milanesi meritano rispetto»!

