A Milano il clown DAVID LARIBLE con il nuovo spettacolo “Destino di Clown” (Teatro Menotti 5-8 gennaio 2023)

Nuove risate e nuove gag per il nuovo show del Re dei Clown David Larible

Dal 5 all’8 gennaio 2023 al Teatro Menotti

Dopo il grande successo de Il Clown dei Clown, David Larible, il più grande clown del mondo, presenta al Teatro Menotti dal 5 all’8 gennaio la sua nuova produzione “Destino di Clown”. Il Clown che ha affiancato Jerry Lewis, amato da Julia Roberts e Woody Allen, porta in scena un repertorio di sketch inediti per i palcoscenici milanesi.

Un improbabile casting in teatro si rivela uno show esilarante e poetico. Un nuovo capolavoro del Clown che con i propri sold out ha messo d’accordo gli spettatori di 4 continenti, amato dai divi di Hollywood, già star del Circo Barnum per 12 anni e con oltre 250 repliche in teatro del suo primo lavoro, torna a Milano.

Infatti, nel suo nuovo show, David si presenta in un teatro ad un casting, ma le audizioni sono più complesse del previsto: il responsabile (l’attore comico Andrea Ginestra) è severissimo e, oltretutto, il clown pensa che tutti gli spettatori siano lì per partecipare alle selezioni e cerca quindi di coinvolgerli nei propri numeri.

Larible porta in scena per la prima volta degli sketch inediti per Milano, ma già presentati di fronte a migliaia di spettatori in tutto il mondo. E ancora una volta riesce a stupire e a far sognare oltre che a ridere a crepapelle. Nel corso dello spettacolo, David, accompagnato dalle musiche del pianista Mattia Gregorio, si improvvisa mago, cuoco (alle prese con una montagna di piatti), cantante internazionale di karaoke, funambolo, musicista e persino lanciatore di coltelli, con risultati esilaranti, ma regalando anche momenti molto romantici con una poetica marionetta ed un sognante carillon. Il grande artista, il cui personaggio è ispirato dal Monello di Chaplin, continua ad entusiasmare il pubblico con le sue gag, alcune delle quali sono state rodate nientedimeno che con artisti del calibro di Jerry Lewis.

Alla fine, dopo una serie di fallimenti in queste improbabili audizioni, Larible ricorda a tutto il pubblico che, anche se non si riesce a superare un casting o a vincere uno dei tanti talent show oggi di moda, ognuno di noi ha al suo interno una bellezza inimitabile, poetica e profondamente umana. Basta sapere tornare bambini, come tutti i grandi clown ci insegnano a fare, per riscoprire queste nostre qualità e ridere di gioia assieme a chi ci sta accanto.

Destino di Clown arriva dopo il successo internazionale de Il Clown dei Clown, uno show presentato in centinaia di repliche nei più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, dal Goldoni di Venezia al Winter Theatre di Sochi, dal Donizetti di Bergamo al Teatro Vittoria di Roma, dal Teatro Bellini di Napoli al Verdi di Firenze, dall’Arena del Sole di Bologna al Theatre Princesse Grace di Monte Carlo, dove Larible ha partecipato ad un evento speciale organizzato dalla Principessa Stéphanie di Monaco.

Il Clown d’Oro, presenta un nuovo spettacolo in grado di rapire il cuore ad ogni tipo di spettatore. Impossibile da perdere!

DAVID LARIBLE

David Larible è da anni definito dalla stampa “il più grande clown del mondo” ed è forse l’unico comico vivente in grado di esibirsi sia per il pubblico intimo dei teatri sia davanti a platee sterminate come quella del Madison Square Garden, dove è stato applaudito da oltre 120.000 persone in un solo week-end. Un enorme successo che ha conquistato tutti tipi di pubblico, da quello multietnico delle grandi metropoli agli intellettuali e i vip di Manhattan. Fra i suoi ammiratori vanno citati Francis Ford Coppola, Julia Roberts, Sandra Bullock, Woody Allen, Geraldine e Victoria Chaplin (artiste figlie del mitico Charlie) e Charles Aznavour. Steven Soderbergh lo ha voluto per un breve e gustoso cameo in Ocean’s Eleven. Jerry Lewis lo ha scelto per presentare un numero in coppia nella versione originale e leggendaria del suo Telethon. L’impegno sociale è confermato con le numerose ospitate in spettacoli di beneficenza negli Stati Uniti a favore delle vedove dei pompieri dell’11 settembre.

E’ il primo clown ad essere stata la star della pista centrale del circo più importante d’America, il celeberrimo Ringling Bros. and Barnum & Bailey (che nei giorni è balzato alle cronache di tutto il mondo per aver annunciato la chiusura dopo 146 di attività) presso il quale è stato il protagonista indiscusso per 12 anni. Al Festival di Monte Carlo ha ricevuto un Clown d’Argento e successivamente l’ambito Clown d’Oro dalle mani del Principe Ranieri. A Mosca è il primo artista straniero al quale è stato dedicato un intero spettacolo, rimasto in cartellone per due mesi di tutto esaurito al celebre Bolschoj Circus. All’Università Mesoamericana di Puebla in Messico è stato insignito della laurea honoris causa per “la sua trionfale traiettoria artistica internazionale”. In occasione del Festival Internazionale del Circo Master, organizzato dal Circo di Stato Russo, David ha ricevuto dalle mani della leggenda dei pagliacci Oleg Popov l’Oscar come Miglior Clown dell’Anno. Tra le innumerevoli ospitate in importanti programmi televisivi c’è stata anche la co-conduzione con Andrea Lehotska del programma su Rai3 dedicato alle stelle del circo di Monte Carlo.

Quando è in scena David rapisce, seduce, commuove. Arriva in punta di piedi, lo sguardo distratto, le mani in tasca e il passo incerto. Ma pochi gesti e pochi movimenti trasformano il suo incedere in una strepitosa risata e una valanga di divertimento. I suoi riferimenti sono tanti, fra tutti quello a Charlot, sia per la comicità con retrogusto di malinconia sia perché il suo costume (in particolare il cappello) è dichiaratamente ispirato a quello di Jackie Coogan de Il Monello. Uno stile inconfondibile che attinge dalla tradizione circense del clown Augusto e s’incontra con Fellini, passando per la Commedia dell’Arte e che lo rendono un ambasciatore nel mondo della cultura italiana.

David Larible è clown per tutte le età, un artista a tutto tondo. L’artista di circo che ha ottenuto più riconoscimenti al mondo.

Produzione Mosaico Errante

Scritto, diretto e interpretato da David Larible

Con Andrea Ginestra

Al piano il Maestro Mattia Gregorio

Direzione tecnica Alberto Fontanella

Compagnia Mosaico Errante