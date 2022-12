Cavalcavia del Ghisallo, ecco quando riaprirà al traffico dopo la chiusura per lavori

Se la riduzione a una sola corsia sembrava già un problema, ci sono notizie peggiori per il cavalcavia del Ghisallo. Uno dei tratti stradali più importanti per la viabilità di Milano, per chi entra ed esce dalla città, è infatti stato chiuso per lavori, dal 27 al 30 dicembre. Si è deciso di operare in questi giorni anche per via della chiusura delle scuole e di molti posti di lavoro per cercare di creare meno disagi possibili.

Cavalcavia del Ghisallo, lavori

I lavori permetteranno di tornare all’apertura di entrambi i sensi di marcia del Cavalcavia del Ghisallo, dopo l’incidente di inizio dicembre che ha costretto al restringimento della stessa. Impossibile andare avanti così e neanche lasciare aperto il traffico mentre si sistemano le cose.

Cavalcavia del Ghisallo, orari

Da ieri mattina fino a venerdì 30, dalle 9 alle 18, è chiusa la rampa in direzione periferia, a partire dalla passerella ciclopedonale da via Inverigo a via Magreglio. Ciò consentirà le operazioni di tracciatura della segnaletica orizzontale e la posa della segnaletica verticale, necessarie per permettere l’apertura al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Cavalcavia del Ghisallo, storia

Per chi non lo sapesse, parliamo di una breve superstrada urbana di Milano, prolungamento dell’autostrada dei Laghi del quale costituisce il tratto di penetrazione urbana. Inaugurata nel 1960, l’opera viaria è costituita da due distinti cavalcavia, uno che origina senza soluzione di continuità dall’autostrada, del quale costituiva in origine il primo chilometro, devoluto poi negli anni novanta da Autostrade per l’Italia al Comune di Milano. E’ famoso per il suo iconico ponte a tiranti che regge l’opera in direzione sud, sotto il quale corre la ferrovia Milano-Torino.