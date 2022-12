Capodanno e Epifania: guida a orari e servizi

Sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono l’orario del sabato, le linee di superficie l’orario festivo. Sono in normale servizio i bus delle linee notturne.

Orari delle metropolitane

fino al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Tutte le linee seguono orario del sabato.

Tutte le linee seguono orario del sabato. 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono orario del festivo.

Tutte le linee seguono orario del festivo. M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21. Trovate gli orari sulla app.

Orari di bus, tram e filobus

27, 28, 29, 30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì–venerdì. Le corse scolastiche sono sospese.

Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì–venerdì. Le corse scolastiche sono sospese. 31 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Il 31 dicembre e il 7 gennaio le linee 38, 39, 55 e 89 seguono l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Il 31 dicembre le linee NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato.

Rete notturna

le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti, come di consueto.

le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio.

I bus della linea 925 partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina. Nelle altre giornate seguono il consueto orario.

Atm Point