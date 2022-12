Sala, in Manovra per i sindaci non c’è nulla. Costretti a tagliare dei Servizi?

La consueta litania sul bilancio, problematico, dice lui, criticando l’insufficienza dei fondi previsti dal Governo.

“Siamo in una situazione di grande difficoltà – ha detto Sala che ha partecipato alla messa nel carcere milanese di San Vittore -, pur capendo le difficoltà che il governo ha, mai come quest’anno sono mancati i fondi per i Comuni”.

E, si potrebbe osservare, nonostante la strategia messa in campo per fare cassa: vendita palazzi storici, affitti alle stelle, tariffe ATM, ticket Area B e C ecc

Una domanda: quanto spenderà il Comune, per i consulenti esterni e per i nuovi dirigenti assunti, i manager, la gestione tutta dell’amministrazione?

“Speriamo che sia un passaggio temporaneo e che poi la questione venga risolta, perché così è molto difficile – ha concluso -. Saremmo costretti a tagliare dei servizi ed è incomprensibile, nel momento in cui si vuole e si deve ripartire dalla comunità”

Ma che bella idea!