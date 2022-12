Nasce tra Corvetto e Chiaravalle il nuovo Off Campus Cascina Nosedo del Politecnico di Milano

Off Campus, tra i premiati dell’edizione 2022 dell’Ambrogino d’Oro, ha inaugurato il suo quarto spazio a Milano

A Milano è nato un nuovo centro di condivisione delle conoscenze tra università e realtà locali, attento alle esigenze e ai bisogni del territorio. È stato inaugurato il quarto spazio del ProgettoOff Campus | Il cantiere per le Periferie: Off Campus Cascina Nosedo, in Via San Dionigi 78/80.

Off Campus | Il cantiere per le Periferie è un’iniziativa promossa da Polisocial, il programma di impegno e responsabilità sociale del Politecnico con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Politecnico nella città. Off Campus, per il suo impegno nelle periferie, è stato premiato con un Attestato di Civica Benemerenza nell’edizione 2022 dell’Ambrogino d’Oro.

L’iniziativa conta attualmente quattro spazi: nel quartiere di San Siro (inaugurato nell’aprile 2019), nel quartiere NoLo (settembre 2020) e all’interno del carcere di San Vittore (ottobre 2022), e Cascina Nosedo.

Off Campus Cascina Nosedo si inserisce all’imbocco del Parco Agricolo Sud Milano, tra il complesso quartiere di Corvetto e l’abbazia di Chiaravalle, e ospita diverse attività: lavori di progettazione che coinvolgono gli studenti del Politecnico, attraverso laboratori didattici, tirocini e tesi di laurea; attività di ricerca sui temi del contesto periurbano, del paesaggio, delle filiere agri-food e dell’economia circolare; lo sviluppo di progetti con i soggetti locali; il design di servizi per il territorio, legati al cibo e al riuso degli scarti, in un’ottica di promozione di pratiche sostenibili.

Lo spazio accoglie anche Piùlento, spin-off del Politecnico di Milano attivo nel campo della mobilità lenta.

Gli Off Campus sono luoghi dove docenti, ricercatori e studenti del Politecnico sviluppano attività di didattica innovativa, di ricerca responsabile e di co-design in grado di produrre un impatto positivo sulla collettività, promuovendo così l’idea di università più responsabile, attenta alle sfide sociali, aperta e vicina ai territori e alle comunità.

Off Campus Cascina Nosedo lavora in sinergia con Dipartimento di Design, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano, insieme allo spin-off Piùlento.