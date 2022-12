Sonorità organistiche in Duomo nel Tempo di Natale ogni sabato e il 5 gennaio alle 16.45. Diretta su Duomo Milano Tv

Il restauro di un gigante tecnologico

Tempo, cura, energia, passione: sono quattro ingredienti fondamentali che stanno alla base dei lavori di restauro del Duomo. Il cantiere del Grande Organo li abbraccia tutti. Nell’ultimo anno – dopo l’arresto forzato del 2020 dovuto alla pandemia – le maestranze specializzate della Veneranda Fabbrica e i laboratori a cui essa si è affidata per il restauro di alcune parti specifiche di questo gigante musicale, non si sono fermati e hanno portato avanti con grande impegno interventi specifici e mirati. Dopo una revisione generale dell’Organo, la società Colzani si è occupata dello smontaggio delle canne del corpo settentrionale, molte delle quali sono state trasportate in laboratorio per le operazioni di riparazione. Contestualmente è stato effettuato anche il restauro di tutti i mantici, impiegando oltre 500 piedi quadrati di pelle. La vera novità riguarda l’installazione del nuovo sistema di computerizzato di gestione dello strumento, assolutamente all’avanguardia, che ha permesso di collegare all’Organo una nuova consolle, inaugurata per il Natale 2021, permettendo di superare i problemi di funzionamento legati alla vetustà delle componenti elettromeccaniche.

Il restauro della parte meccanica dello strumento è sostanzialmente terminato; proseguono sotto gli occhi dei visitatori, gli interventi sulle parti decorative e, in particolare sui grandi antoni seicenteschi, protagonisti di quest’ultima stagione di lavori. Il restauro è possibile grazie al fondamentale sostegno di Intesa Sanpaolo come main sponsor, dei donatori del 5×1000 alla Veneranda Fabbrica e della campagna di raccolta fondi 15.800 note per il Duomo, nonché del contributo del Comune di Milano per il Mercatino di Natale in Piazza del Duomo, di Fondazione Bracco e di Zucchetti.