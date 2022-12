Natale, cena in strada per senzatetto con footruck di Progetto Arca

Fondazione Progetto Arca ha allestito, ieri sera, una cena di Natale in strada, sotto i portici di corso Europa, per oltre 100 persone senza dimora. I volontari – insieme al presidente Alberto Sinigallia – hanno servito uno speciale menù natalizio – insalata russa come antipasto, lasagne, polpette e purè, pesche sciroppate, panettone – grazie alla Cucina mobile, il foodtruck che viaggia ogni sera per la città per distribuire pasti cucinati e caldi ai più fragili. Insieme alla cena le persone hanno ricevuto anche un dono di Natale: un marsupio pieno di cioccolatini.



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845