LA CRIPTA DI SAN SEPOLCRO APRE AL PUBBLICO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE Continuano le mostre Presepi all’Ambrosiana e Gioielli di Giulio Manfredi

Durante le feste natalizie non perdete l’occasione di visitare la Cripta di San Sepolcro, un luogo di intensa sacralità recentemente riportato al suo antico splendore dopo un attento restauro, dove si può ripercorrere la storia di Milano dall’epoca romana fino ai giorni nostri! Eretta nei primi decenni dell’anno 1000 sull’antico Foro di Mediolanum, nel vero centro e umbilicus della città, la Cripta è stata oggetto di un importante e attento restauro finanziato dal MIC, concluso nella primavera del 2019, che ha riportato al recupero delle superfici decorate delle volte. La cripta venne scelta da san Carlo Borromeo come personale luogo di preghiera, dove si recava ogni mercoledì e venerdì pomeriggio. Non era infrequente vederlo passare intere notti in quella che lui stesso definì “la palestra dello Spirito Santo”, in adorazione del simulacro del sepolcro di Cristo. Per questo motivo, dopo la sua canonizzazione, venne posta una statua in terracotta policroma raffigurante il santo inginocchiato davanti al sarcofago. La cripta consente inoltre ai visitatori di entrare in contatto con una delle testimonianze più antiche della storia della città. La pavimentazione, costituita da grandi lastre di pietra bianca ‘di Verona’, proviene infatti dal lastricato dell’antico foro romano, la piazza principale della civitas romana, dove si svolgevano le maggiori attività civili e religiose.

Durante il periodo natalizio alla Pinacoteca Ambrosiana sarà possibile visitare, oltre alla collezione permanente, due mostre temporanee: “Presepi all’Ambrosiana dalla collezione del Museo del Presepio di Dalmine” e “Gioielli di Giulio Manfredi celebrano Raffaello”. A seguito del recente accordo di collaborazione tra la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per la valorizzazione del patrimonio di fede e di arte che le due istituzioni custodiscono da secoli, è possibile acquistare il biglietto combinato per esplorare la Pinacoteca Ambrosiana, il Duomo e il museo del Duomo.

INFO UTILI APERTURE CRIPTA DI SAN SEPOLCRO

La Cripta sarà aperta dal 26 dicembre all’8 gennaio compreso, con il seguente orario:

Dal 26 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, escluso il 31 dicembre: dalle 14.00 alle 17.30

6-7-8 gennaio 2023 dalle 11.00 alle 17.30

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Accesso da Piazza San Sepolcro

Acquisto biglietti: online sul sito www.ambrosiana.it oppure presso la biglietteria della Pinacoteca Ambrosiana in Piazza Pio XI, 2

Biglietti

Solo Cripta :

Intero : € 8,00 + 1,50 prevendita

Ridotto : € 6,00 + 1,50 prevendita

Cripta + Ambrosiana

Intero : € 20,00 + 1,50 prevendita

Ridotto : € 15,00 + 1,50 prevendita

PINACOTECA AMBROSIANA E MOSTRE TEMPORANEE

APERTURE/CHIUSURE SPECIALI PER LE FESTIVITA’:

Festività natalizie dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023:

– 24 dicembre e 31 dicembre 2022: aperto dalle 10.00 alle 14.00

– 25 dicembre 2022: chiuso

–1 gennaio 2023: aperto dalle 14.00 alle 19.00

– Tutti gli altri giorni: aperto dalle 10.00 alle 18.00, mercoledì 28 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023 inclusi

Biglietti:

intero €15.00 / ridotti €10.00-13.00

INFORMAZIONI:

tel. 02.806921; contatti@ambrosiana.it