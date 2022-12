I risultati di una ricerca di InterNations: Milano e Roma tra le peggiori città in cui vivere

InterNations, la community composta da chi ha espatriato in giro per il mondo, ha pubblicato l’Expat City Ranking 2022, un rapporto sui luoghi migliori e peggiori in cui vivere. L’elenco ha classificato 50 città e ha rispecchiato la felicità (e l’infelicità) degli espatriati che hanno vissuto e lavorato all’estero nell’ultimo anno.

Nella classifica, Valencia, in Spagna, si è piazzata al primo posto, risultando la migliore città al mondo in cui vivere e lavorare. Valencia è una città di 2.000 anni che si trova sulla costa sud-orientale della Spagna, alla confluenza del fiume Turia con il Mar Mediterraneo. È nota per le sue belle spiagge, la vivace scena gastronomica e la ricca cultura. Dubai si è piazzata al secondo posto della classifica, mentre Città del Messico è arrivata terza. Completano l’elenco delle 10 migliori città del mondo in cui vivere per gli espatriati: Lisbona, Madrid, Bangkok, Basilea, Melbourne, Abu Dhabi e Singapore.

In fondo alla classifica c’è Johannesburg, al numero 50, la peggiore città al mondo in cui vivere. Francoforte si è piazzata al 49° posto, seguita da Parigi al 48°. Istanbul, Hong Kong, Amburgo, Milano, Vancouver, Tokyo e Roma completano l’elenco delle peggiori città del mondo in cui vivere.

Le 20 migliori città del mondo in cui vivere

Valencia, Spagna Dubai Città del Messico, Messico Lisbona, Portogallo Madrid, Spagna Bangkok, Thailandia Basilea, Svizzera Melbourne, Australia Abu Dhabi Singapore Tallinn, Estonia Miami, Usa Sydney, Australia Barcellona, Spagna Nairobi, Kenya New York, Usa Copenaghen, Danimarca Losanna, Svizzera Toronto, Canada Zurigo, Svizzera

Le 10 peggiori città del mondo in cui vivere

Johannesburg, Sudafrica (50° posto su 50 Paesi)

Francoforte, Germania (49° posto in classifica generale)

Parigi, Francia (48° posto in classifica generale)

Istanbul, Turchia (47° posto in classifica generale)

Hong Kong (46° posto in classifica generale)

Amburgo, Germania (45° posto in classifica generale)

Milano, Italia (44° posto in classifica generale)

Vancouver, Canada (43° posto in classifica generale)

Tokyo, Giappone (42° posto in classifica generale)

Roma, Italia (41° posto in classifica generale)