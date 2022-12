Bernard Arnault compra la Vigna di Leonardo da Vinci

Bernard Arnault, cofondatore, presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, ha comprato Casa degli Atellani, la dimora gioiello di corso Magenta a Milano. Lo riporta il Corriere della Sera.

Dietro la magnifica casa, restaurata nel secolo scorso dall’architetto Piero Portaluppi, c’è la vigna che, verso la fine del ‘400, il duca di Milano regalò a Leonardo, che stava dipingendo l’Ultima Cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, proprio lì di fronte.

Chi è Arnault

Sarà così di Arnault, 73 anni, nato a Roubaix, che si è laureato in ingegneria all’École polytechnique, ed è chief executive del gruppo che controlla marchi come Vuitton, Bulgari, Dior, Fendi, Givenchy oltre allo champagne Moët& Chandon. La trattativa è rimasta riservata e non è noto l’uso che il capo di LVMH farà dell’immobile, che attualmente è aperto al pubblico per le visite e anche per brevi permanenze in affitto (sei appartamenti, a prezzi in linea con la location).