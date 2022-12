FASHION CHRISTMAS SHOW

Enorme successo per l’evento Fahion Christmas Show, n cui erano presenti tantissimi vip, molti volti noti dello spettacolo e modelle che hanno sfilato indossando capi firmati. All’evento è stato presentato il trailer “The camorra dominates”, scritto e diretto da Michele Cucciniello e prodotto da Giuseppe Alfieri, le cui riprese si concluderanno a breve tra Milano, Alessandria e Valenza. Nel film anche l’attore quindicenne di Valenza, Lorenzo Alfieri, figlio del produttore Giuseppe Alfieri ed atleta appassionatissimo di arti marziali che nel tempo libero ama divertirsi e che vive con piacere sia le arti marziali che la recitazione conciliando entrambe.

Tra i personaggi famosi abbiamo incontrato il chirurgo dei vip Giacomo Urtis e l’influencer e modella Valeria Liberati che ha partecipato alla trasmissione Temptation Island, i quali hanno rilasciato un’intervista.

Innanzitutto buonasera Giacomo, inizio subito con il chiederti come hai vissuto le tue esperienze ai due reality Grande Fratello Vip ed Isola dei famosi?

“Allora- spiega Urtis– dal momento che ho partecipato all’Isola dei famosi e due volte al Grande fratello, ogni esperienza nei vari reality è sempre diversa. Dipende molto dal cast il quale cambia il percorso essendo una convivenza lunga”. Aggiunge inoltre :”l’obiettivo finale è quello di divertirsi, intrattenere il pubblico da casa coinvolgendolo ,producendo contenuti interessanti e stimolando i telespettatori”.

Qual è il tuo rapporto con i tuoi followers?

“Il rapporto con i miei followers è molto sentito, li considero una grande famiglia ed infatti non riesco neanche a definirli followers. Si divertono a vedere le storie da me create, guardano i video che faccio, partecipano attivamente al mio quotidiano ed alle cose simpatiche da me create!”

Quali consigli ti senti di dare ai giovani?

“Ai giovani consiglio di non avere paura e vergogna di niente, di buttarsi a fare le cose in cui credono. Devono cercare sempre di imparare avendo nuovi stimoli, se non sanno fare una cosa devono apprenderla seguendo lezioni appropriate”.

Ultima domanda, Giacomo. In questo momento di cosa ti occupi nella vita?

“Sempre il medico! Ho stoppato in questo periodo con la tv perché impegnato in giro con il lavoro in diverse cliniche, che hanno bisogno di me. Appena mi libero, ritornerò in tv”.

Non resta che ringraziarti e farti un grosso in bocca al lupo!

–

Buonasera Valeria, personaggio conosciuto grazie alla tua partecipazione alla trasmissione Temptation Island, inizio con il chiederti di cosa ti occupi nella vita?

“Prima ero estetista, dopo il reality Temptation Island sono diventata influencer e fotomodella. Lavoro molto sui social, nel mondo della tv e dello spettacolo”.

Come hai vissuto la tua esperienza a Temptation Island?

“Esperienza bellissima, mi ha aiutato veramente tantissimo, mi ha motivata e spronata.

Grazie alla trasmissione ad oggi dopo due anni, mi amo senza annullarmi per nessuno”.

Modella, showgirl ed influencer. Che consigli ti senti di dare ai giovani?

“Secondo me non devono mai annullarsi per nessuno perché nessuno è più importante di noi stessi. Dobbiamo amarci sempre di più ed ogni giorno”.

Dal momento che sei influencer, personaggio popolare, di successo seguito soprattutto dai giovanissimi, che rapporto hai con i tuoi followers?

“Li sento molto vicini e non li definisco followers ma una grande famiglia, secondo i dati l’80% del mio pubblico è donna. Ricevo tantissimi messaggi ed appena posso li leggo rispondendo subito.

Con loro ho un rapporto di fiducia e stima”.

Un ringraziamento a Valeria Liberati.

Linda Tarantino