Al via il restyling del Lido di Milano, sarà pronto nel 2025

Il Lido di Milano, lo storico centro balneare e sportivo inaugurato nel 1931, avrà una nuova vita grazie al restyling i cui lavori partiranno il prossimo gennaio e che si concluderanno dopo due anni. L’impianto dovrebbe quindi essere pronto nel 2025. Parte una nuova vita per un luogo della nostra città che tanta parte ha avuto e avrà nella vita delle e dei milanesi”. La piscina del Lido è chiusa da tre anni, anche a causa della pandemia, “è obsoleta e priva di un impianto filtrante, le strutture sono invecchiate e il palazzo nel suo insieme ha bisogno di una profonda trasformazione più in linea con le attuali sensibilità”. Il Comune ha quindi lanciato un bando vinto da una società spagnola, Ingesport health and SPA consulting S.A., che gestisce molti impianti del genere nel mondo e che in cordata con altre società lo avrà in gestione per 42 anni. “Come contropartita si farà carico di un piano di rifacimento da 25 milioni di euro, e nell’accordo si è posto grande attenzione ai prezzi che saranno praticati agli utenti – ha proseguito Sala -. I lavori riguardano il recupero e la riqualificazione degli edifici storici, la salvaguardia dell’uso sportivo di tutta l’area, la realizzazione di un nuovo centro sportivo indoor per sfruttare le potenzialità della struttura nell’arco dell’intero anno. Verrà posta grande attenzione al verde. Scomparirà la grande piscina a favore di uno specchio d’acqua in stile piccolo Idroscalo, dove praticare canoa e kajak tutto l’anno. A questo si affiancherà una vasca estiva, sorgerà poi una nuova palazzina che ospiterà un centro ludico e sportivo molto attrezzato e dedicato al fitness”. (ANSA).



