Umberto – 84 anni, senzatetto nel centro di Milano: è ora di intervenire!

Sembra una storia quasi incredibile (in negativo), ma purtroppo è tristamente vera. Umberto, un uomo di 84 anni, vive per strada nel centro di Milano presso Galleria de Cristoforis. Vivere in strada è molto difficile, ma lo è ancora di più se si è ormai anziani. Sono anni che il signor Umberto è in graduatoria per avere una casa dal Comune di Milano ma per qualche motivo, nel corso del tempo, dalla 17esima posizione è finito oltre la 70esima. Le volte in cui ha risposato in dormitorio è stato derubato e vessato. Percepisce una pensione di soli 400 euro e non gli basta per poter vivere in maniera dignitosa nella città di Milano. Sono queste le ragioni che lo hanno portato a trascorrere anche molte notti al freddo, in strada. Nonostante la sua condizione ha sempre vissuto con dignità, ha iniziato ad immaginare che la strada fosse davvero la sua casa. In una città evoluta come Milano, fiore all’occhiello sotto numerosi aspetti nel panorama italiano, non è ammissibile che una persona anziana sia abbandonata a sé stessa. Come può un uomo di 84 anni sopravvivere in notti gelide per strada? Come se questo non bastasse, ultimamente qualcuno ha “ben” pensato di rubare anche la valigia di Umberto, in cui conservava i suoi pochi averi e i ricordi di una vita.

L’aiuto dell’onlus ProTetto e della pagina social Milano Bella da Dio. Fernando Barone con la sua associazione ProTetto si è immediatamente interessato a questa situazione e ha iniziato ad offrire un aiuto. Negli ultimi giorni per aiutare Umberto ha portato una valigia colma di nuovi indumenti. Sono moltissimi i milanesi che vogliono dare un aiuto ad Umberto ma fino ad oggi non sapevano come fare. La pagina social Milano Bella da Dio ha ripostato nelle sue stories su Instagram un video della pagina ProTetto in cui si parlava proprio di Umberto. Moltissime persone hanno chiesto di creare una raccolta fondi e ProTetto e Milano Bella da Dio hanno agito proprio in questo senso. Questa somma che verrà raccolta permetterà ad Umberto di trovare una dimora calda per l’inverno e magari di raccogliere anche una piccola somma da accumulare alla sua pensione. In questo momento due donatori che hanno richiesto esplicitamente di rimanere anonimi, hanno pagato l’hotel “La Caravella” affinché ospitasse Umberto fino al 28 dicembre. Umberto vorrebbe aiutare con i fondi a lui indirizzati gli altri senzatetto, aprendo un chiosco di panini in centro città, permettendo di mangiare anche gratuitamente per chi non si potesse permettere una spesa di questo tipo. MilanoBellaDaDio e l’associazione ProTetto si sono messe in contatto con la Fondazione Girola che aiuta gli anziani senza una casa. È disponibile un monolocale a Niguarda semi-ammobiliato che necessita solo di un allaccio alla luce e al gas per renderlo abitabile. Il costo dell’affitto richiesto è di 260€ al mese + utenze. Sarà lo stesso Umberto a giudicare l’appartamento. In questo momento con la raccolta fondi sono stati raccolti più di 21.000€. Non ci resta che invitarvi a partecipare anche con soli 5€, cliccando qui.

Nicholas Vaccaro