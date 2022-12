In ‘Stanotte a Milano’ Celentano racconta via Gluck il 25 dicembre su RAI 1

È Adriano Celentano con la sua voce a raccontare una parte di Milano a lui cara, via Gluck, protagonista di una delle sue canzoni più famose, nella puntata speciale di ‘Stanotte a Milano’ condotta da Alberto Angela che andrà in onda la sera di Natale su Rai 1 in prima serata, alle 21,25. L’anticipazione è stata fatta da Aberto Angela nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che si è tenuta al Museo del Novecento di Milano con il sindaco, Giuseppe Sala. “Via Gluck è una delle vie più famose di tutta Italia e di Milano, tutti la conoscono ma pochi sanno dove si trova e ancora meno ci sono andati – ha spiegato Angela -. Noi lo abbiamo fatto e quando siamo entrati nel cortile di quella che è stata la casa di Adriano Celentano lo abbiamo chiamato e ci ha raccontato cosa è stata per lui quella via”. In vista della realizzazione della puntata su Milano “via Gluck mi stava in testa da tempo – ha proseguito -. Così abbiamo pensato di chiedere ad Adriano Celentano e abbiamo parlato con lui e Claudia Mori di aiutarci a raccontarla. Lui è stato molto disponile e ha accettato, credo che raramente è stato così intimo nel suo racconto e si è aperto. Io lo ringrazio per questo”. (ANSA).



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845