Caro energia, a Milano uffici pubblici come saune: temperature oltre i limiti

Che caldo fa a Milano in pieno dicembre? Prosegue l’inchiesta di “Striscia la Notizia” sulle temperature negli uffici pubblici oltre i limiti stabiliti per legge contro il caro energia. Dopo le verifiche a Palazzo Marino, sede del Comune, e di Palazzo Lombardia, sede della Regione, l’inviato del Tg satirico Valerio Staffelli ha verificato con un rilevatore la soglia di calore all’Agenzia delle Entrate di piazza Stuparich. Ancora una volta, è sembrato di entrare in una sauna: il termostato ha segnato oltre i 22°, tre in più del limite stabilito dalla legge e valevole tanto per le abitazioni private quanto per gli uffici pubblici. Sul mancato rispetto dei limiti di temperatura all’interno dell’ufficio, un dirigente dell’Agenzia delle Entrate milanese prima nega: “Noi abbiamo impostato il termostato correttamente”, salvo poi promettere: “Se poi c’è una temperatura più alta la diminuiremo assolutamente”. Del resto, si domanda l’inviato di “Striscia la Notizia, se ai cittadini si chiedono dei sacrifici per combattere il caro energia perché non li devono fare anche gli uffici pubblici?

