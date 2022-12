Samuele Piscina “Estendere deroga anche a Euro 4 diesel ed Euro 2 benzina”

“Prendo atto che la nostra richiesta di prorogare e la deroga all’accesso di Area B a chi acquista una nuova auto, sia stata attuata e sia stata pubblicata l’apposita area per avanzare la richiesta sul sito del Comune, ma non possiamo non provare sconcerto per la mancata attuazione della stessa misura per i possessori dei veicoli Euro 4 diesel ed Euro 2 benzina”, interviene Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Capogruppo Lega in Città metropolitana. “Sul sito del Comune di Milano è infatti ora possibile chiedere la deroga per l’ingresso in Area B per tutti coloro che, in possesso di un veicolo diesel Euro 5, hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine. In questo modo il veicolo Euro 5 in loro possesso potrà continuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto. Da questa misura sono però esclusi i possessori di tutti gli altri veicoli per i quali Sala ha imposto i divieti”. “Insomma, se hai un auto euro 5 e la cambi, per il Sindaco puoi continuare a circolare. Se invece la tua auto è più vecchia e magari non avevi grandi risorse da investire per sostituirla, ma hai comunque fatto uno sforzo economico, Sala ti blocca comunque, anche in attesa che l’auto arrivi chissà quando viste le tempistiche a causa delle difficoltà di reperimento delle materie prime” conclude Piscina. “Una forma discriminatoria e insensata per la quale chiedo ancora una volta di porre rimedio, almeno estendendo la deroga anche per i cittadini che posseggono un’auto Euro 4 diesel o Euro 2 benzina, in attesa che l’autoveicolo acquistato venga consegnato”.

