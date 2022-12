Comazzi: “Virostar” in politica fenomeno da evitare. Pregliasco sbaglia a schierarsi con Majorino

“Dopo Andrea Crisanti – oggi senatore del Pd – anche Fabrizio Pregliasco ha deciso di sfruttare la fama televisiva (acquisita come esperto super partes in materia di virus) per correre con il candidato di centrosinistra Majorino.

“È un po’ triste constatare che stimati professionisti come loro abbiano deciso di far leva sulla notorietà acquisita nella fase pandemica per ottenere una poltrona” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, commentando la candidatura di Fabrizio Pregliasco nella lista civica del candidato di sinistra Pierfrancesco Majorino alle prossime elezioni regionali. “Quello delle “virostar” in politica – prosegue l’azzurro – è un fenomeno deleterio che si dovrebbe evitare. Pregliasco – continua – è stato uno dei personaggi mediatici più importanti degli ultimi due anni assieme a professionisti come Crisanti, Galli, Burioni, Capua. Trovo sbagliato – conclude – che chi ha fornito questo tipo di servizio pubblico oggi si schieri apertamente per una parte politica, facendoci pensare che dietro la sua esposizione televisiva – oltre all’interesse collettivo – ci fosse un tornaconto personale”.