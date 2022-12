Rapine sull’autobus: arrestati due ragazzi

I carabinieri della stazione Musocco di Milano, nell’ambito di controlli negli hub del trasporto pubblico, hanno arrestato per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 17 anni che avevano rapinato un 21enne a bordo di un autobus in via Pergine. Il giovane si trovava a bordo dell’autobus NM1 quando è stato minacciato da un gruppo di nordafricani che gli aveva preso il borsello.

I carabinieri hanno raggiunto il bus, che era intanto arrivato alla fermata di Lampugnano. Qui sono stati avvicinati da un 23enne, anche lui aggredito da un gruppo di nordafricani che gli aveva preso il telefono cellulare. La vittima è però riuscita a indicare gli autori delle rapine che stavano cercando di scappare e i militari li hanno arrestati recuperando la refurtiva. Il maggiorenne è stato portato nel carcere di San Vittore, il 17enne all’Istituto Penale Minorile di Torino.