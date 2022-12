Rapina al Parco delle Cave: il crimine a Milano non va in vacanza

Venerdì sera, freddo, poche persone al Parco delle Cave. Una signora sola sta tornando a casa. All’improvviso due ragazzi, felpa con cappuccio, uno più alto del compagno, le agguantano la borsa. La strattonano. La derubano. E la lasciano sul vialetto, sola, in balia delle ombre e delle sue paure, scappando in direzione di via Quarti. Guarda tu le coincidenze. Fin qui la cronaca di un fatto apparentemente minimo. Che minimo non è come ci racconta Franco Vassallo, che abita di fronte al Parco.

“Mentre Sala va a battere cassa a Roma per i costi dei trasporti (e contemporaneamente aumenta i biglietti), dopo aver tolto la macchina agli anziani delle periferie, i più colpiti da Area B, adesso attendiamo ansiosi di sapere cosa intenda fare per consentire ai cittadini ALMENO di poter camminare in pace. Perché, davvero, pare che i Milanesi diventino meritevoli di attenzione solo se vanno su due ruote!

Quando sono in macchina, infatti, non trovano parcheggio (perché vengono costantemente tolti). Quando vogliono prendere un mezzo, devono lasciare giù un rene o prendere i mezzi quando piace al Sindaco. E se per caso decidono di sfidare il buio e camminare, il Sindaco toglie i presidi di sicurezza, come il punto di via Fratelli Zoia e rifiuta di installare telecamere, lasciando il pedone in balia dei predoni.

Questa volta, in ogni caso, le telecamere ci sono, i ragazzi sono stati sicuramente ripresi all’entrata e all’uscita del parco almeno. Stavolta le telecamere ci sono, ma funzioneranno? Quanto tempo terranno i filmati? È possibile che la sicurezza dipenda dai singoli e dalla loro prontezza di riflessi? La signora ha avuto il coraggio di denunciare, adesso sta al Comune dimostrare di essere all’altezza della sua reputazione in tema di efficienza. Riusciremo a dare un lieto fine a questa vicenda? Ce lo auguriamo, ma è una speranza molto più tenue di quella che ci augureremmo.

A tutte queste domande le periferie attendono risposte. Prima che succeda qualcosa di irreparabile se possibile.”