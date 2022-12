Napoletano? E famme ‘na pizza! con Vincenzo Salemme Teatro Manzoni fino all’8 gennaio

VINCENZO SALEMME in NAPOLETANO? E FAMME ‘NA PIZZA! Scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme

con (in ordine alfabetico)

Vincenzo Borrino Sergio D’Auria Teresa Del Vecchio

Antonio Guerriero Fernanda Pinto

Vincenzo Salemme da record in Napoletano? E famme ‘na pizza!. 18 mila spettatori per 21 repliche. Successo di pubblico senza precedenti. Pienone di spettatori di tutte le età impazziti per Salemme. Boom per il debutto della seconda parte del tour (il 14 ottobre scorso a Napoli). Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nella prima parte (iniziata nel 2021) con numeri da record – 17 città, 100 repliche e più di 80 mila spettatori – Vincenzo Salemme è nuovamente in scena a grande richiesta con la sua pièce dal titolo Napoletano? E famme ‘na pizza! Al centro, una confessione sincera sui cliché della napoletanità. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, saper cantare, essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, amare il ragù… e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.

Fino all’8 gennaio 2023

feriali ore 20,45 – domenica e 6 gennaio ore 15,30

sabato 17 dicembre ore 15,30 e 20,45

24 e 25 dicembre riposo

26 dicembre e 1 gennaio ore 17,30

31 dicembre ore 17,30 e 21,30

Per San Silvestro sono previste 2 recite, alle ore 17,30 e alle ore 21,30. Al termine della recita delle 21,30, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con spumante, panettone e un buffet di dolci insieme a Vincenzo Salemme e alla sua Compagnia. In occasione della recita delle ore 21,30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20,30. Info su prenotazione, prezzo e menù sul sito del Teatro www.teatromanzoni.it.

BIGLIETTI

da martedì a venerdì Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Under 26 anni € 15,50

sabato, domenica e festivi Prestige €39,00 – Poltronissima €35,00 – Poltrona €25,00 – Under 26 anni €17,50

31 dicembre ore 17,30 Prestige € 54,00 – Poltronissima € 40,00 – Poltrona € 30,00

31 dicembre ore 21,30 Prestige € 113,00 – Poltronissima € 90,00 – Poltrona € 63,00

