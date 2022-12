Durante festività aperta una sede anagrafica in tutti i Municipi

In occasione delle festività natalizie, i servizi saranno garantiti grazie all’apertura di almeno una sede anagrafica per ogni Municipio. Lo comunica Palazzo Marino. Le sedi di via Larga 12 (Municipio 1), via Padova 118 (Municipio 2), via Sansovino 9 (Municipio 3), via Oglio 18 (Municipio 4), viale Tibaldi 41 (Municipio 5), viale Legioni Romane 54 (Municipio 6), piazza Stovani 3 (Municipio 7), piazzale Accursio 5 (Municipio 8), via Baldinucci 76 e Largo De Benedetti 1 (Municipio 9) saranno aperte con orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 15:30. L’Anagrafe centrale di via Larga resterà chiusa nelle giornate del 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio 2023. Chiusa martedì 20 dicembre, la sede di via Passerini 5, nel Municipio 9, e quella di via San Paolino 18, nel Municipio 6, nella giornata di mercoledì 21. Rimarranno chiuse dal 23 dicembre al 5 gennaio le anagrafi decentrate di via San Paolino 18, via Quarenghi 21 e via Passerini 5. Per quanto riguarda gli uffici di stato civile di via Larga, dedicati a trascrizioni, pubblicazioni e prenotazioni matrimoni, cittadinanze, trascrizioni nascita e rettifiche atti di stato civile, l’accesso libero agli uffici è sospeso dal giorno 27 dicembre 2022 al 3 gennaio 2023 compresi. Gli uffici riceveranno esclusivamente gli appuntamenti già concordati. Lo sportello Nascite Italia riceve dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12 per le dichiarazioni di nascita dei nuovi nati a Milano.

