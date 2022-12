Sicurezza, Piantedosi: incontro Sindaci, tra temi stazioni e occupazioni abusive. Nuovo progetto strategico

“E’ stato un primo incontro che ritengo molto proficuo”: così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine dell’incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala con quello di Roma Roberto Gualtieri e con quello di Napoli Gaetano Manfredi sul tema della sicurezza nelle grandi città. “Ringrazio i sindaci che hanno voluto accogliere questa proposta di lavoro del forum delle aree metropolitane, sono profondamente convinto che ci siano dei tratti comuni e delle esperienze positive nel fronteggiare alcune problematiche legate alla sicurezza. Ci daremo un metodo, il confronto proseguirà”, ha detto. Tra i temi, citati da Piantedosi, quello della sicurezza delle stazioni e delle occupazioni abusive. “Ci sono esperienze positive che si sono fatte nell’una o nell’altra città, quindi credo sia utile metterle reciprocamente al servizio”, ha affermato. Il ministro ha anche riferito che durante l’incontro si è parlato della “necessità di strutturare e dotare le città di maggiori risorse da destinare ai problemi della sicurezza”. “Abbiamo parlato di organici e abbiamo fatto una visione realistica degli organici di polizia e di polizia locale – ha spiegato -. Abbiamo focalizzato il trend di aumento delle risorse che non è ancora non del tutto soddisfattivo delle aspettative dei sindaci. Sconta ancora un turn over complessivo che non è ancora soddisfacente, ma è crescente e arriva dopo anni di decrescita” “Ho condiviso con i sindaci di poter mettere mano a un progetto di riforma complessivo delle funzioni della polizia locale. Non lo immaginiamo come una rivoluzione di copernicana ma lo immaginiamo come qualcosa che tenga conto dello sviluppo, delle mutate esigenze. Sono trascorsi 40 anni da quando fu approvata l’ultima legge dell’ordimento della polizia locale, quindi” una riforma “che tenga conto delle mutate esigenze in tema di sicurezza urbana e aree metropolitane”: lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante la conferenza stampa al termine dell’incontro con i sindaci di Milano, Roma e Napoli sulla sicurezza delle aree metropolitane. Piantedosi ha parlato della “possibilità di impiego delle polizie locali anche e soprattutto nell’attività di supporto all’autorità di pubblica sicurezza” e “di “consentire ai sindaci di avere una possibilità di manovra più autonoma su quella che è la strutturazione delle polizie locali”. Quanto agli organici, il ministro ha detto “c’è un tema anche di supportare i sindaci nella ripresa di un adeguamento degli organici delle polizie locali”, un tema che “non vede colpe dei sindaci, perché spesso ci sono anche limiti di bilancio per le assunzioni”. “Abbiamo sviluppato dei primi spunti di idee su come essere di supporto ai Comuni per riprendere lo sviluppo degli organici e anche di destinazione più proficua e specifica sui territori degli operatori della polizia locale”.

