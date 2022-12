Per Sala: hanno trovato un uomo morto di freddo

Succede a Milano, quella Milano campione di accoglienza secondo Sala: talmente accogliente che si può morire di freddo, da soli.

Come riporta l’Ansa, un uomo, che aveva con sé una tessera dell’ente assistenziale Opera Pia San Francesco, è stato trovato morto ieri mattina sotto il cavalcavia Bussa, a poca distanza dalla stazione Garibaldi di Milano.

La tessera apparteneva a un egiziano di 52 anni ma sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per avere la certezza sull’identità dell’uomo.

Il corpo non presentava segni di violenza e, quindi, potrebbe essere morto per il freddo o per delle patologie di cui era affetto.

Sarà eseguita l’autopsia.

Sei anni di amministrazione Sala, uno sviluppo immobiliare da record, piste ciclabili da capogiro, vendita dei palazzi storici di proprietà del Comune e ancora, al di là di quel tavolo che da mesi discute sul welfare, tante parole senza costrutto, ma nessun piano risolutivo. Un uomo è morto e non sapremo mai la sofferenza, le illusioni morte con lui.