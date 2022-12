Il pane protagonista al mercato contadino ‘Solidando’

Il 18 dicembre torna, come ormai da tradizione ogni terza domenica del mese, il mercato contadino di Solidando, allestito dalle ore 10 alle 17 negli spazi dell’Associazione iBVA in via Santa Croce 15 (Porta Ticinese). Tanti i prodotti proposti come frutta e verdura, salumi, farine, confetture e miele, carni, erbe aromatiche, tutti coltivati e trasformati secondo principi di sostenibilità ambientale e garantendo eque condizioni di impiego ai lavoratori.

Il pane è protagonista di questa domenica: alle 11.30 la casa editrice Altreconomia presenta il libro “Pane buono. Viaggio nell’Italia dei nuovi forni artigianali” di Laura Filos e Luca Martinelli, mentre alle 15 inizia il laboratorio per bambini “Facciamo insieme il pane” organizzato dal GAS Il Filo di Paglia.

Il momento del pranzo è segnato dalla degustazione di bollicine biologiche Franciacorta del vignaiolo JoskaBiondelli e da un ricco street food a partire dalle 12.30. Un gruppo di agricoltori di Amatrice propongono la “gricia” e la porchetta di suino brado reatino cotta al forno; la Cooperativa Canedo offre spezzatino con patate e polenta, hamburger e asado di carne bio da allevamenti di montagna; per i vegetariani disponibili piadine, crescioni, tigelle di “Raffaele il pirata della Piada”; Andrea e Anna di Cà dal Saggia presentano i “vogherini”, cotechino e lenticchie.

Solidando prosegue ogni terza domenica del mese fino a maggio 2023.

https://www.facebook.com/mercaticontadinisolidali

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

