Come aprire un centro di fisioterapia a Milano

Un centro di fisioterapia è un luogo in cui vengono offerti servizi e trattamenti volti a migliorare il benessere fisico e mentale dei pazienti attraverso tecniche come massaggi, esercizi terapeutici, manipolazioni ed elettrostimolazione. Presso queste strutture viene fornita consulenza professionale sulla salute fisica e sull’attività sportiva.

Aprendo un centro a Milano è dunque possibile creare un vero e proprio punto di riferimento per chi necessita di assistenza specialistica, la quale potrà essere fornita non solo a chi si rivolgerà direttamente alla struttura, ma anche a chi ha bisogno di servizi complementari rispetto a quelli erogati da ospedali e altre strutture sanitarie locali per completare il proprio percorso terapeutico.

Per aprire un centro di fisioterapia a Milano è necessario conoscere tutti i regolamenti e le normative italiane, disporre di figure professionali in possesso di tutti i requisiti richiesti e dotare la struttura di attrezzature che possono essere acquistate presso aziende che vendono materiale sanitario di alta qualità.

La figura del fisioterapista

Per diventare fisioterapista bisogna innanzitutto conseguire una laurea in Fisioterapia presso un istituto accreditato e approvato dal Ministero dell’Istruzione.

Dopo l’ottenimento del titolo di studio, è necessario richiedere l’iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti, passaggio indispensabile per poter praticare la professione.

Nel corso del tempo, il fisioterapista deve seguire corsi di aggiornamento al fine di acquisire nuove capacità e competenze.

Il personale del centro di fisioterapia

Nei centri di fisioterapia non lavorano solo i fisioterapisti, ma anche altri professionisti specializzati in vari settori, nonché figure di supporto per la gestione e il corretto andamento dell’impresa.

Chi decide di aprire un centro a Milano deve dunque individuare, per implementare il proprio staff e fornire ai pazienti un pacchetto di servizi completo, medici, psicologi, chinesiologi, ma anche personale tecnico e amministrativo.

L’iter burocratico

L’iter burocratico per l’apertura di un centro di fisioterapia a Milano richiede il completamento di tutti i passaggi evidenziati dal Ministero della Salute e l’ottenimento dell’approvazione da parte dell’Autorità Sanitaria Regionale. Nello specifico, sarà necessario:

aprire partita IVA;

effettuare la registrazione dell’attività presso la Camera di Commercio della provincia;

ottenere l’autorizzazione del locale da parte della ASL;

rispettare tutte le norme di sicurezza imposte dalla legislazione italiana.

Caratteristiche dei locali

Quando si sceglie un locale per un centro di fisioterapia, è importante considerare le dimensioni, l’ubicazione, l’accessibilità per i pazienti e altri fattori che potrebbero influire sulla qualità dei servizi offerti.

Gli spazi da destinarsi al centro devono inoltre avere una ventilazione adeguata, una buona illuminazione e standard di sicurezza conformi alle normative vigenti.

Organizzazione interna della struttura

La struttura di un centro di fisioterapia deve essere organizzata tenendo conto della destinazione d’uso dei diversi spazi e dei servizi che si intende fornire; si potranno avere ad esempio aree di attesa e di accoglienza, sale di consultazione, sale per trattamenti, una palestra dotata delle attrezzature necessarie e così via.

Fondamentale inoltre la presenza di un’area amministrativa con computer e altri dispositivi che consentano un facile accesso ai dati dei pazienti e alle cartelle cliniche.

Le attrezzature per il centro di fisioterapia a Milano

Tra le attrezzature che non possono mancare in un centro di fisioterapia vi sono lettini per massaggi, strumenti per gli esercizi di riabilitazione, come tapis roulant, barre parallele e cicloergometri, apparecchiature per l’elettroterapia, nonché dispositivi medici per la diagnosi, la valutazione e il trattamento dei pazienti. Tutte le strumentazioni devono rispettare standard minimi di qualità.